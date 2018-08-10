السودان.. البشير مرشح الحزب الحاكم لانتخابات 2020

أعلن الحزب الحاكم في السودان، الجمعة، ترشيح الرئيس الحالي عمر البشير لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2020.

وقال بيان لحزب المؤتمر الوطني إنه أقر تعديلات على نظامه الأساسي، تتعلق بالمادة 36 والخاصة بشاغلي المهام التنظيمية التي تنص على أن تكون فترة التكليف بالانتخاب أو الاختيار لشاغلي المهام التنظيمية لفترتين، وأعطي المجلس القيادي استثناء المنصب التنظيمي.

وبناء على ذلك، اعتمد مجلس الشورى القومي المشير عمر حسن البشير مرشحا لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2020، ووجه الأجهزة المختصة لابتدار الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وقال كبشور كوكو، رئيس المجلس للصحافيين الجمعة "كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحا للرئاسة في انتخابات 2020 واتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك".

ويسمح النظام الأساسي للحزب بتولي الرئاسة لفترتين على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه إلى انتخابات الرئاسة.

ويحتم ترشيح البشير لولاية ثالثة تعديل دستور السودان الذي أقر عام 2005.

وانتخب رئيسا عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015.