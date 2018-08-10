تحذير أوروبي من قرب اندلاع نزاع جديد بين إسرائيل وغزة

حذر الاتحاد الأوروبي الجمعة من "قرب" اندلاع نزاع جديد بين إسرائيل وقطاع غزة بعد المواجهات الأخيرة، داعيا إلى عدم "تعريض مزيد من المدنيين للخطر".

وقالت متحدثة باسم الاتحاد للشؤون الخارجية في بيان إن "تصعيد العنف في الأيام الاخيرة أدى في شكل خطير إلى تقريب غزة وإسرائيل من نزاع جديد".

وأضاف البيان أن "الأولوية الرئيسية الآن هي نزع فتيل التصعيد وعدم تعريض حياة المدنيين لمزيد من الخطر".

وقتل مسعف فلسطيني الجمعة بنيران جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة لفرانس برس "قتل المسعف المتطوع عبد الله القططي برصاصة في الصدر شرق رفح".