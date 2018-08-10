كندا.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في فريدريكتون

قالت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في إطلاق نار بمدينة فريدريكتون في شرق البلاد.

وكتبت شرطة المدينة على تويتر إن الواقعة مستمرة، وإن هناك عددا من القتلى. وحثت الشرطة المواطنين على البقاء في منازلهم وإغلاق الأبواب.

وشهدت كندا حادث إطلاق نار في عام 2014 في نيو برونزويك، أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال شرطة الخيالة الملكية الكندية، وإصابة اثنين في مونكتون. وكان أحد أسوأ الحوادث من هذا النوع في ذلك الوقت في كندا التي تطبق قوانين أشد بشأن الأسلحة عن الولايات المتحدة، وتندر بها الهجمات العنيفة التي تستهدف الشرطة، لكن انتشار الأسلحة أدى لزيادة الجرائم المسلحة في الأعوام القليلة الماضية.

وفي الشهر الماضي، دخل مسلح شارعا مزدحما في تورنتو، وقتل شخصين، وأصاب 13 قبل أن ينتحر.