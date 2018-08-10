لافروف يبلغ بومبيو "الرفض القاطع" لعقوبات واشنطن

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، لنظيره الأميركي مايك بومبيو في محادثة هاتفية إن روسيا "ترفض رفضا قاطعا" العقوبات الأميركية الجديدة ضد بلاده، بحسب الخارجية الروسية.

وخلال المحادثة التي "تمت بمبادرة أميركية" قال لافروف إن روسيا "ترفض رفضا قاطعا العقوبات التي أعلنتها واشنطن مؤخرا، وهي على صلة بالمعلومات المفترضة حول تورط موسكو في قضية سكريبال المزعومة"، كما ذكرت الوزارة في بيان.

كانت الخارجية الأميركية قد أعلنت جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا، مما دفع الروبل للهبوط إلى أدنى مستوى في عامين بسبب مخاوف من انزلاق موسكو إلى دائرة لا تنتهي من العقوبات.