مركز لدحر الإرهاب بتشاد وتأمين ليبيا والنيجر والسودان 

اختتم بالعاصمة السودانية #الخرطوم الاجتماع الوزاري الثالث لتأمين ومراقبة الحدود المشتركة التي تضم ( #السودان، #تشاد، #النيجر، #ليبيا)، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومديري الأجهزة الأمنية.

وأسفرت جولة المباحثات عن إنشاء مركز للعمليات في العاصمة التشادية لمحاربة الجماعات الإرهابية ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، واتفاق آخر للتعاون القضائي.

وتم اختيار السودان لرئاسة الدورة الأولى للتنسيق والمتابعة للشهور الستة القادمة، وتوجيه لجنة التنسيق والمتابعة لتفعيل مركز العمليات في فترة لا تتجاوز الشهرين.

وأعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد عقب جلسة المباحثات، أن القوات المسلحة للبلدان الأربعة سوف تقوم بعمليات مشتركة وتبادل للمعلومات من أجل ضبط الحدود.

وقال وزير الداخلية التشادي أحمد محمد باشر إن اختيار تشاد لإنشاء مركز العمليات يهدف إلى السيطرة على الحدود الغربية والجنوبية بين ليبيا والسودان والنيجر حيث تنشط الجماعات الإرهابية هنالك.

وأضاف أن " #مكافحة_الإرهاب تأتي أولا، ثم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب السلاح ومحاربة الميليشيات المنتشرة بين ليبيا والنيجر والسودان.

وتشهد تشاد نشاطا متناميا لعمليات #بوكو_حرام، ففي الشهر الماضي، قام التنظيم المتطرف بهجوم دامٍ في جنوب "دابوا" الواقعة على بحيرة تشاد والقريبة من النيجر، وبذبح 18 شخصا وخطف 10 نساء.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة عن أمله في أن تجلب الآلية التي تم الاتفاق عليها الأمن إلى الجنوب الليبي الذي يعاني من تنامي الجماعات الإرهابية.

وشدد على أن استتباب الأمن في الجنوب الليبي سوف ينعكس إيجابا على السودان والنيجر وتشاد.

وبحسب خبراء أمنيين فإن تنظيم داعش يخطط للتمركز في جنوب ليبيا مستغلا "الهشاشة" الأمنية هناك.

وكانت الدول الأربع قد وقعت في مارس الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، بروتكولا لتعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين الدول الأربع.

وعقب ذلك عقد اجتماع آخر في كيغالي بعد أسبوعين من انعقاد القمة، وفي مايو الماضي تم التوقيع على المبادئ العامة لآلية تعزيز أمن الحدود بين الدول الأربع بالعاصمة التشادية.