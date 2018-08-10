مقتل 14 مدنيا في غارات جوية شمال سوريا

قُتل 14 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات الجمعة في غارات جوية استهدفت بلدة تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت الغارات بلدة #اورم الكبرى الواقعة غرب محافظة #حلب من دون أن يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانت الضربات قد شنها الطيران السوري أم الروسي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "أسفرت سلسلة غارات جوية على هذه البلدة عن مقتل 14 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال إضافة إلى عشرات الجرحى".

وتزامنت هذه الضربات الجوية مع تعرض محافظة #إدلب المجاورة التي تسيطر عليها فصائل معارضة لقصف عنيف الجمعة شنته قوات النظام وحلفاؤها، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل وفق آخر حصيلة للمرصد.