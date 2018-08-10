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مقتل 14 مدنيا في غارات جوية شمال سوريا

المصدر: بيروت - فرانس برس
غارات سابقة على سوريا
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قُتل 14 مدنيا على الأقل وأصيب العشرات الجمعة في غارات جوية استهدفت بلدة تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت الغارات بلدة #اورم الكبرى الواقعة غرب محافظة #حلب من دون أن يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانت الضربات قد شنها الطيران السوري أم الروسي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "أسفرت سلسلة غارات جوية على هذه البلدة عن مقتل 14 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال إضافة إلى عشرات الجرحى".

وتزامنت هذه الضربات الجوية مع تعرض محافظة #إدلب المجاورة التي تسيطر عليها فصائل معارضة لقصف عنيف الجمعة شنته قوات النظام وحلفاؤها، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل وفق آخر حصيلة للمرصد.

كلمات دالّة

#اورم, #حلب, #إدلب, #ادلب

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