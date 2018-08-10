هكذا استعد بوتين للعقوبات الأميركية المحتملة!

نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم #الكرملين، ديمتري بيسكوف قوله، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث العقوبات الأميركية الجديدة المحتملة ضد موسكو مع مجلس الأمن القومي اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف روسيا، مما أدى لانخفاض الروبل إلى أدنى مستوى في عامين، وفجر موجة بيع واسعة في السوق الروسية.

كما قدم أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون منفصلا، وصفه أحد مؤيديه بأنه مشروع عقوبات "من الجحيم"، ويقترح فرض قيود على عمليات عدة بنوك روسية مملوكة للدولة في الولايات المتحدة، وقيودا على استخدامها للدولار.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله، إن بوتين وأعضاء مجلس الأمن القومي قالوا إن الحزمة الأخيرة من العقوبات "غير قانونية إطلاقا" بحسب القانون الدولي.