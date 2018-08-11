أعمال عنف في رومانيا.. الشرطة تتدخل والرئيس غاضب

تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين ضد حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في مدن في شتى أنحاء رومانيا من بينها العاصمة بوخارست، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع.

ونظم هذه الاحتجاجات وشجعها مجموعات من الرومانيين العاملين في الخارج، والذين يشعرون باستياء مما يصفونه بالفساد الراسخ، وانخفاض الرواتب، ومحاولات الحزب الحاكم إضعاف السلطة القضائية، بحسب رويترز.

وفي بوخارست حاول بعض المحتجين اختراق صفوف قوات الأمن التي تحرس مقر الحكومة. وقام آخرون برشق شرطة مكافحة الشغب بالزجاجات والحجارة.

ومع استمرار الاحتجاج حتى الليل قامت الشرطة باستخدام مدفع للمياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

وقالت وكالة (آي.إس.يو) للتدخل في الحالات الطارئة إن أكثر من 400 شخص احتاجوا لمساعدة طبية. ونظم عشرات الآلاف احتجاجات سلمية في مدن رومانية أخرى.

وأدان الرئيس كلاوس يوهانيس، الذي ينتمي لتيار الوسط، استخدام الشرطة للقوة بشكل غير مناسب.

وقال على صفحته على فيسبوك" أدين بقوة تدخل شرطة مكافحة الشغب الوحشي الذي لا يتناسب بشكل كبير مع تصرفات غالبية الناس في الميدان.

وتابع: "على وزارة الداخلية أن تفسر بشكل عاجل الطريقة التي عالجت بها أحداث الليلة".