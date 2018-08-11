الأردن.. مقتل 4 ضباط عسكريين أثناء مداهمة بالسلط

أعلنت السلطات الأردنية مقتل 4 ضباط عسكريين في مداهمات أمنية ضد إرهابيين في مدينة السلط.

أفادت وسائل إعلام أردنية، السبت، بوقوع إصابات إثر اشتباك مسلّح بين رجال الأمن ومطلوبين (لم تحدد عددهم) في مدينة #السلط (10 كم غرب العاصمة عمّان).

وقالت صحيفة الغد (خاصة) إن قوات أمنية داهمت منطقة نقب الدبور شمال مدينة السلط لضبط متورطين في تفجير #الفحيص الذي تسبب بمقتل رجل أمن أمس.

ونقلت عن مصادر لم تسمّها أن الأجهزة الأمنية كانت تلاحق مطلوبين تحصنوا داخل عمارة بالمنطقة، قبل أن يحدث تبادل إطلاق نار بين الجانبين.

واستخدم المتحصنون داخل العمارة عبوة ناسفة ألقوها على الأجهزة الأمنية، نقلاً عن "الراي" الأردنية.

وتحدّثت مواقع إخبارية أخرى عن وقوع العديد من الإصابات. ولم تصدر السلطات الأردنية أي تعليق على الاشتباك.

والجمعة، وقع انفجار في مركبة تابعة لقوات الدرك الأردني، أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ستة جرحى.

وبينت #الداخلية_الأردنية، في بيان سابق السبت، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ولم يشهد الأردن أحداثا أمنية مماثلة منذ أحداث قلعة الكرك في 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، التي شهدت مقتل 7 رجال أمن وسائحة كندية، وإصابة 34 شخصا آخرين‎، حسب مصادر رسمية.