بريطانيا.. مقتل شخص في انفجار مصنع عسكري

ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الجمعة نقلا عن بيان للشرطة إن انفجارا وقع في مصنع للمعدات العسكرية في #سالزبري في ويلتشير مما أدى إلى سقوط قتيل.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى إن الانفجار الذي وقع في مصنع لشركة "تشيمرينج كاونترميجرز" أدى أيضا إلى إصابة شخص نُقل إلى المستشفى.



وأعلنت (بي.بي.سي) نقلا عن شرطة ويلتشير أنه تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار. ونُقل عن ممثل لشرطة ويلتشير قوله: "لدينا شخصان تم تحديد هويتهما. أحدهما توفي مع الأسف في الموقع ونُقل الآخر إلى المستشفى في حالة حرجة".

وتصنع شركة "تشيمرينج كاونترميجرز" منتجات لحماية السفن والطائرات الحربية من الهجمات.

وأفادت التقارير أن السلطات بدأت تحقيقا في سبب الحادث الذي تمت السيطرة عليه، ولم يشكل خطرا على المواطنين في المنطقة.