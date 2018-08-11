مركز مكافحة الإرهاب: على أوروبا مقاطعة حزب الله بأكمله

اعتبر مركز مكافحة الإرهاب أن تصنيف الجناح العسكري لحزب الله اللبناني منظمة إرهابية غير كافٍ، مشددا على ضرورة مقاطعة الدول الأوروبية للحزب بأكمله فضلًا عن العقوبات المالية والدبلوماسية الموسعة، وذلك في تقريره الذي صدر في العاشر من شهر أغسطس الحالي.



هذا ودعا المركز التابع للجيش الأميركي دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عزلة دبلوماسية على إيران، وذلك بعد اعتقال الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في ألمانيا الشهر الماضي بتهمة التخطيط لمهاجمة تجمع للمعارضين لنظام طهران في باريس.

ولفت مركز مكافحة الإرهاب كذلك الى تحذيرات المسؤولين الأميركيين الجديدة للدول الأوروبية بأن إيران تخطط لمزيد من الأنشطة الإرهابية في مناطق أخرى من أوروبا.

كما يشير التقرير إلى الاجتماع الأخير لمجموعة تنسيق "إنفاذ القانون" بشأن أنشطة حزب الله والذي عقد في الإكوادور مطالبا الدول المشاركة بوضع استراتيجية قوية للتصدي لحزب الله تقوم على التعاون الوثيق بين واشنطن وأوروبا