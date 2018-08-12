الأردن.. انتشال جثث 3 إرهابيين وضبط أسلحة في السلط

صرّحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، أنّ عمليّات البحث والتفتيش أسفرت عن انتشال ثلاث جثث لإرهابيين في موقع المداهمة بمدينة السلط.

وأوضحت الوزيرة، وفق ما نقلته عنها الوكالة الرسمية "بترا" أنّه تمّ "ضبط أسلحة أتوماتيكيّة بحوزة الإرهابيين، ولا تزال العملية مستمرّة".

بدوره، شكّل رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، خلية أزمة لمتابعة التطورات المتعلقة بعملية مدينة السلط غرب العاصمة #عمّان.

وأطلقت السلطات الأردنية مرحلة ثانية من عملية ملاحقة العناصر الإرهابية في السلط، حيث أعلنت الحكومة أن العملية الأمنية في المدينة لم تنتهِ، وأن قواتها تعمل على السيطرة على الموقع والتأكد من عدم وجود مدنيين مهددين من جانب المشتبه بهم.

وارتفع عدد الإرهابيين الذين وقعوا في قبضة الأمن الأردني إلى خمسة، حيث كانت الأجهزة ألقت القبض على ثلاثة منهم في بداية العملية الأمنية، وفق وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات.

كما لفتت السلطات إلى أنها تتوقع سماع أصوات دوي انفجارات في موقع المداهمة نتيجة تطهيره من المتفجرات، مشيرة إلى ضرورة ابتعاد المواطنين عن الموقع.

وكانت قوات الأمن الأردنية اشتبكت مع عناصر إرهابية تحصنت في منزل بعدما شنت مداهمة لموقع خلية إرهابية يشتبه بتورطها في حادثة #الفحيص الإرهابية التي وقعت الجمعة، وأسفرت عن مقتل عنصر من الأمن.

كذلك أسفرت الاشتباكات في السلط عن مقتل أربعة من الأمن، واعتقال ثلاثة عناصر من الخلية، بعدما فجر الإرهابيون المبنى الذي يتحصنون فيه.