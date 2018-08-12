شاهد لحظة اعتقال إرهابيين في الأردن

انتشر على مواقع التواصل مقطع مصور يظهر لحظة إلقاء القبض على أحد عناصر الخلية الإرهابية المتورطة في هجوم الفحيص بالأردن.

وكانت الوزيرة الأردنية لشؤون الإعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قالت إن ثلاثة "إرهابيين" قتلوا، واعتقل خمسة آخرون خلال مداهمة قوات أمنية لمبنى تحصنت فيه مجموعة يشتبه بضلوعها في هجوم استهدف دورية أمنية في غرب عمان، الجمعة.

بدوره، شكّل رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، خلية أزمة لمتابعة التطورات المتعلقة بعملية مدينة السلط غرب عمّان.

وأطلقت السلطات الأردنية مرحلة ثانية من عملية ملاحقة العناصر الإرهابية في السلط، حيث أعلنت الحكومة أن العملية الأمنية في المدينة لم تنتهِ، وأن قواتها تعمل على السيطرة على الموقع والتأكد من عدم وجود مدنيين مهددين من جانب المشتبه بهم.