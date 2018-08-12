لافروف: بوتين وترمب قد يجتمعان لتحسين العلاقات

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي #لافروف قوله يوم الأحد إن الرئيس فلاديمير #بوتين قد يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إذا رأى الزعيمان حاجة لتحسين العلاقات.

وقال لافروف "إذا استشعر الزعيمان الحاجة للاجتماع والعودة إلى المسائل التي نعتقد أنها ستجمع بين روسيا والولايات المتحدة، والتي ترفضها بعض الدوائر في الولايات المتحدة، أعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيعقد".

وبعد اجتماعهما الأخير في هلسنكي في يوليو/ تموز تعرض ترمب لموجة انتقادات في الداخل لعدم مواجهته بوتين علنا بشأن تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 ولما بدا أنه يخالف تقديرات وكالات المخابرات الأميركية بشأن التهديد الذي تشكله روسيا.

ونتيجة لذلك أرجأ ترمب في أواخر يوليو تموز اجتماعا ثانيا مع بوتين للعام المقبل.

لكن بعد بضعة أيام قال بوتين إنه يريد استضافة ترمب في موسكو ورحب البيت الأبيض بالفكرة رغم الانتقادات بعد قمة هلسنكي.

وتسعى روسيا لمثل هذه الاجتماعات في إطار سعيها لرفع عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال لافروف يوم الأحد إن روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية إذا كان الجانب الأميركي مستعد للعمل على أساس المساواة.