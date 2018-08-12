"رشوة في أفريقيا" تورط شركة إنشاءات إسرائيلية

قالت الشرطة وهيئة الأوراق المالية في إسرائيل، الأحد، إن الشرطة تحقق حالياً مع مسؤولين كبيرين سابقين في شركة (شيكون آند بينوي)، كبرى شركات الإنشاءات الإسرائيلية، فيما يتصل بتحقيق في قضية رشوة.



وذكر بيان مشترك للشرطة والهيئة أن الشرطة تحقق في شكوك بأن الشركة قدمت رشىً لمسؤولين في حكومات أجنبية‭‭ ‬‬ للإسراع في تنفيذ مشروعات بقيمة مئات الملايين من الدولارات في كينيا وغيرها من الدول.



وأضاف البيان أن التحقيق يجري بالتعاون مع جهات أجنبية دون مزيد من التفاصيل.



وأعلنت مجموعة (شيكون آند بينوي) في فبراير شباط أن الشرطة اعتقلت أربعة من الموظفين الحاليين والسابقين بإحدى الشركات التابعة لها في الخارج للتحقيق معهم للاشتباه بتورطهم في رشا بأفريقيا.