قتلى بتحطم طائرة إندونيسية.. ونجاة ابن الـ12 عاماً

عثرت فرق بحث وإنقاذ على ثمانية قتلى وناجٍ واحد بعد تحطم طائرة في إقليم بابوا الشرقي، وفق ما أفادت الشرطة الإندونيسية، الأحد.

وانقطع اتصال طائرة الركاب التابعة لشركة (ديمونيم أير) مع غرفة التحكم بعد ظهر السبت وعثر سكان محليون عليها في وقت لاحق بمنطقة بيجونونجان بينتانج.

وكانت الطائرة تقل تسعة ركاب منهم فتى يبلغ 12 عاماً نجا من الحادث. ويعاني الطفل من كسور بالعظام، ويتلقى العلاج في مستشفى محلي.

ولدى إندونيسيا سجل سيئ فيما يتعلق بسلامة الطيران وتكرار الحوادث. وتحطمت طائرة تابعة لشركة أير آسيا في طريقها من سورابايا إلى كوالالمبور أواخر عام 2014، وقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 162 شخصاً.