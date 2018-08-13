الأردن: المعتقلون بمداهمات السلط يحملون الفكر التكفيري

قال وزير الداخلية الأردني، سمير مبيضين، الاثنين، إن قوى الأمن أظهرت مهنية عالية في أحداث السلط، وطوقت العملية في أقل من 12 ساعة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي له وللمتحدثة باسم الحكومة حول عملية السلط، أنه قتل 3 إرهابيين، واعتقل عدد آخر خلال المداهمات في المدينة الواقعة غرب عمان.

وكشف مبيضين أن العملية أظهرت وجود مخططات إرهابية أخرى لمهاجمة مواقع أمنية، معتبراً أن "المعتقلين في مداهمات السلط يحملون الفكر التكفيري".

وأعلن الوزير العثور على عبوات ناسفة أخفتها الخلية الإرهابية في السلط.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة، وزير شؤون الإعلام، جمانة غنيمات، إنه "علينا تطوير استراتيجيتنا لمكافحة التطرف"، معتبرة أن تداول الأخبار الكاذبة والأسماء غير الدقيقة أربك سير العمليات.

وقالت غنيمات، خلال المؤتمر، أطلعنا وسائل الإعلام أولا بأول على تطورات عملية السلط.