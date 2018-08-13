بعد أكثر من عقد.. رئيس كوريا الجنوبية يزور بيونغ يانغ

اتفقت الكوريتان، الاثنين، على عقد قمة في #بيونغ_يانغ في أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بعد محادثات أجراها وفدا البلدين في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الشمال عن الجنوب.

وأوردت "يونهاب" بياناً مشتركاً أصدره المجتمعون جاء فيه أن الجانبين "اتفقا خلال الاجتماع على عقد قمة بين الجنوب والشمال في بيونغ يانغ في أيلول/سبتمبر"، من دون ذكر موعد محدد.

وفي حال توجه مون جاي إن إلى بيونغ يانغ ستكون هذه أول مرة يزور فيها رئيس كوري جنوبي عاصمة كوريا الشمالية منذ أكثر من 10 سنوات، وسط تقارب دبلوماسي متزايد بين الكوريتين.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في أول قمة تاريخية بينهما عقدت ببانمونجوم في نيسان/إبريل، على أن يزور بيونغ يانغ في الخريف.

وجرت المحادثات بين وفدي الكوريتين في الجانب الشمالي من قرية بانمونجوم في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، بطلب من بيونغ يانغ التي اقترحت، الخميس، عقد هذا الاجتماع لـ"مراجعة التقدم" الحاصل منذ قمة نيسان/إبريل التي مهدت الطريق للقاء التاريخي بين كيم والرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، بسنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.

من جهته، قال رئيس الوفد الكوري الشمالي، ري سون غوون، في كلمته الافتتاحية: "أعتقد أن الحديث عن اجتماع في بيونغ يانغ بين قادة الشمال والجنوب من شأنه تحقيق آمال الشعب".

كما أعلن وزير شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية، شو ميونغ-غيون، الذي ترأس وفد بلاده إلى الاجتماع، أنه من المهم أن تحافظ الكوريتان على "الذهنية نفسها".

وتابع شو: "سيتم طرح أمور كثيرة (في الاجتماع)، لكنني أعتقد أن أي مشكلة يمكن أن تحل بهذه الذهنية".