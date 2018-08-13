تمرين إسرائيلي يحاكي اندلاع حرب مع حزب الله            

أجرى الجيش الإسرائيلي مؤخراً تمريناً عسكرياً على مستوى اللواء بمشاركة وحدات من قيادة القوات البرية حاكى اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبناني، بحسب ما أفادت إذاعة إسرائيلية باللغة العربية.

وقالت إذاعة "مكان" إن التمرين العسكري جرى بمشاركة وحدات من قيادة القوات البرية، حاكى اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبناني وأنه يأتي ضمن قرار اتخذته قيادة الجيش لتزويد ألويتها البرية وسائل قتالية تزودت بها حتى الآن الفرق العسكرية.

كما يأتي تمرين قوات الجيش بحسب الإذاعة "بهدف تحسين قدراته الهجومية والدفاعية". ومن ضمن الوسائل التي استخدمت "بطاريات متحركة لمنظومة القبة الحديدية لحماية القوات من إطلاق الصواريخ، إلى جانب مطار صغير وفيه طائرات صغيرة بدون طيار منها رباعية المراوح".

وعرض الجيش قبل عدة أسابيع على المجلس الأمني المصغر سيناريو الحرب القادمة المحتملة على الحدود الشمالية، وذلك في حال اندلاع حرب قصيرة مع حزب الله تمتد لعشرة أيام أو متوسطة تمتد لثلاثة أسابيع أو تزيد عن شهر، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل عدة غارات في سوريا في الفترة الأخيرة قالت إنها استهدفت "شحنات أسلحة لحزب الله" وتهدد إسرائيل بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تحولت سوريا "محطة عبور لتهريب السلاح من إيران إلى حزب الله في لبنان".