خبراء أمنيون يرجحون: داعش وراء أحداث السلط

أعلنت السلطات الأردنية انتهاء العملية الأمنية في السلط، مؤكدة استمرار تمشيط المنطقة.

لكن "عملية السلط" أحبطت هجوماً إرهابياً كانت تعد له المجموعة التي رجح خبراء أمنيون في الأردن أنها على ارتباط بتنظيم داعش.

ودعاء هؤلاء الخبراء إلى مراجعة شاملة وتقييم وتقويم لبرامج وخطط مكافحة التطرف والإرهاب في البلاد.

ورغم طي صفحة هذا الهجوم إلا أن الأردن سيبقى متيقظاً على الأرجح تحسباً لوجود خلايا أخرى.

والأحد، قال الملك عبد الله الثاني "إننا سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه، وسنقاتل الخوارج ونضربهم بلا رحمة وبكل قوة وحزم".

وشدد خلال اجتماع أمني على أن الأردن "سيبقى عصياً منيعاً على الإرهاب والإرهابيين بتماسك الأردنيين ويقظة نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".