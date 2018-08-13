ليبرمان: المواجهة مع غزة لا مفر منها                  

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الاثنين، إنه لا مفر من جولة أخرى من القتال بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة على الرغم من المساعي الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة الأجل.

وقال ليبرمان في شريط فيديو وزعه مكتبه إن "السؤال ليس إذا كانت هناك جولة قتال قادمة، بل السؤال هو متى؟"، في أثناء تفقده قاعدة القيادة العسكرية لمنطقة غزة.

وتعامل ليبرمان في تصريحه مع كل الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة منذ بداية مسيرات العودة في نهاية آذار/مارس خلال الاحتجاجات الحدودية بأنهم على صلة بحماس التي تسيطر على القطاع المحاصر.

لكن معظم القتلى من الشباب الذين احتجوا واشتبكوا مع الجنود الإسرائيليين. وبين القتلى صحافيان وثلاثة مسعفين، وفق منظمة الصحة العالمية.

وفي موازاة المسيرات الحدودية، تصاعدت حدة العنف ثلاث مرات منذ تموز/يوليو. ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي 140 موقعاً في قطاع غزة رداً على إطلاق حماس 180 قذيفة وصاروخاً باتجاه بلدات إسرائيلية. وكان التصعيد من الأعنف منذ حرب 2014.

وقال ليبرمان "أنا واثق أننا سنفعل ما يجب فعله، وكما ينبغي. نحن نتبع سياسة أمنية مسؤولة وقوية. والسياسة الأمنية المسؤولة ليست إجابة عن التعليقات وردود الفعل المتداولة على المقالات المنشورة، ولا عنواناً رئيسياً في الصحف أو تصريحات للرأي العام. نحن مستعدون ونعرف ماذا نفعل وكيف نفعل ذلك".

وتسعى الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل التي لم تعلق عليها بعد.