محادثات بين الكوريتين قبيل قمة محتملة في بيونغ يانغ

من المقرر أن يعقد مسؤولون من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية مفاوضات رفيعة المستوى، اليوم الاثنين، فيما يشير تقرير صحيفة كورية جنوبية إلى أن الجانبين قد يخططان لعقد قمة في بيونغ يانغ في وقت لاحق هذا الشهر.

والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في أبريل/نيسان في قرية الهدنة على طول حدودهما المشتركة، واتفقا على عقد قمة أخرى في الخريف، هذه المرة في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.

ونقلت صحيفة "كوكمين إيلبو" عن مسؤول كوري جنوبي طلب عدم نشر اسمه قوله، اليوم الاثنين، إن القمة يمكن أن تعقد في أواخر أغسطس/آب.

وقالت الصحيفة إن الجدول الزمني كان منسقاً في معظمه مع كوريا الشمالية، ومن المرجح أن تعقد القمة في بيونغ يانغ.

وذكر متحدث باسم البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، الأحد، أن المسؤولين يأملون أن يتم البت في مثل هذه التفاصيل خلال محادثات الاثنين.

وعقد الزعيم الكوري الشمالي سلسلة من القمم الدبلوماسية مع قادة كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة هذا العام.

وفُرضت عقوبات شديدة على كوريا الشمالية بسبب سعيها للحصول على أسلحة نووية وصواريخ باليستية، لكن كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفقا في قمتهما التاريخية بسنغافورة في يونيو/حزيران على العمل لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.