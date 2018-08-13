وفاة فلسطيني أصيب برصاص إسرائيلي قبل أشهر

توفي فلسطيني الاثنين متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، على ما أفاد مصدر طبي.

وقال المصدر إن وسام يوسف حجازي (30 عاماً) توفي "متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها قبل نحو 3 أشهر شرق بلدة عبسان شرق خانيونس"، قرب السياج الحدودي الفاصل في جنوب قطاع غزة.

وكان حجازي أصيب برصاصة في 14 أيار/مايو خلال مشاركته في احتجاجات مسيرات "العودة"، ونقل حينها إلى مستشفى في مصر لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 169 عدد ضحايا الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أواخر آذار/مارس الماضي.

وتشهد حدود قطاع غزة منذ ذلك التاريخ احتجاجات تبلغ الذروة في كل يوم جمعة لتأكيد "حق العودة للاجئين" الفلسطينيين إلى بلداتهم التي هجروا أو طردوا منها قبل نحو سبعين عاماً، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وفق ما تقول الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.