الأردن.. الأمن يشن حملة مداهمات جديدة في السلط

نفذت قوات الأمن الأردنية عمليات مداهمة جديدة في منطقة وادي الريح بـ #السلط، مركز محافظة البلقاء. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن عمليات المداهمة الليلية طالت منطقة دوار المحباصية.

من جهتها، ذكرت المصادر الأمنية أن تنفيذ المداهمات كان بهدف إلقاء القبض على مشتبه بهم في الانتماء إلى الجماعات المتطرفة.

وكان وزير الداخلية الأردني، سمير مبيضين، قد أعلن، الاثنين، أن قوى الأمن أظهرت مهنية عالية في أحداث السلط، وطوقت العملية في أقل من 12 ساعة.

وقال مبيضين، خلال مؤتمر صحافي له وللمتحدثة باسم الحكومة حول عملية السلط، إن الأمن قتل 3 إرهابيين، واعتقل عددا آخر خلال المداهمات في المدينة الواقعة غرب عمان.

كما كشف أن العملية أظهرت وجود مخططات إرهابية أخرى لمهاجمة مواقع أمنية، معتبراً أن "المعتقلين في مداهمات السلط يحملون الفكر التكفيري".

وأكد العثور على عبوات ناسفة أخفتها الخلية الإرهابية في السلط.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة، وزير شؤون الإعلام، جمانة غنيمات، إنه "علينا تطوير استراتيجيتنا لمكافحة التطرف"، معتبرة أن تداول الأخبار الكاذبة والأسماء غير الدقيقة أربك سير العمليات.

وقالت غنيمات: "أطلعنا وسائل الإعلام أولاً بأول على تطورات عملية السلط".