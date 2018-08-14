بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث البرلمان كعمل إرهابي

قالت الشرطة البريطانية، صباح الثلاثاء، إنها تتعامل مع حادثة البرلمان في هذه المرحلة على أنها "عمل إرهابي".

وأصيب عدد من المارة، حين صدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني، وتم توقيف سائقها، وفق شرطة لندن "اسكتلند يارد"، التي أعلنت أيضاً أن السائق، وهو في أواخر العشرينات، "موقوف بشبهة الإرهاب".

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وجاء في بيان أصدرته شرطة العاصمة لندن "ألقي القبض عليه للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب. لم يكن هناك غيره في السيارة التي مازالت في المكان وقيد التفتيش. ولم نعثر على أسلحة في هذه المرحلة".

وكانت الشرطة، قالت في بيان على موقع "تويتر"، إنه "في الساعة 7.37 اليوم، صدمت سيارة الحواجز أمام البرلمان. وقام الشرطيون في المكان بتوقيف السائق. وقد أصيب عدد من المارة"، لافتة إلى أنها تبقى "منفتحة على كل الاحتمالات".

وذكر جهاز الشرطة في بيان على تويتر: "فيما نفكر في كل الاحتمالات، تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة التحقيق في حادثة وستمنستر".