بريطانيا.. جرحى في اصطدام سيارة بحواجز البرلمان

أصيب عدد من المارة، الثلاثاء، حين صدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني، وتم توقيف سائقها، وفق شرطة لندن "اسكتلند يارد".

وقالت الشرطة، في بيان على موقع "تويتر"، إنه "في الساعة 7.37 اليوم، صدمت سيارة الحواجز أمام البرلمان. وقام الشرطيون في المكان بتوقيف السائق. وقد أصيب عدد من المارة"، لافتة إلى أنها تبقى "منفتحة على كل الاحتمالات".

وذكر جهاز الشرطة في بيان على تويتر: "فيما نفكر في كل الاحتمالات، تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة التحقيق في حادثة وستمنستر".

وبيّن تسجيل نشر على "تويتر" محاصرة الشرطيين للسيارة الفضية اللون بعد اصطدامها بالحواجز الأمنية وتوجيه أسلحتهم إلى السائق لدى إخراجه من السيارة.

كما أظهرت صور نشرت في وقت لاحق إمساك الشرطة بالرجل الذي يرتدي سروال جينز وسترة سوداء مكبلاً بعد إقفال الطرق المحيطة بالبرلمان.

وشهد شارع وستمنستر العام الماضي اعتداء عندما أقدم خالد مسعود، البريطاني، البالغ 52 عاماً، على دهس مارة على الجسر العابر لنهر التايمز وسط لندن، قبل أن يترجل من سيارته ويطعن حتى الموت شرطيا أمام مبنى البرلمان، في اعتداء أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 50، انتهى بمقتل منفّذه.