حماس تعتزم إجراء لقاءات تشاورية مع قادة فصائل بالقاهرة

تعتزم حركة حماس إجراء لقاءات تشاورية مع قادة فصائل فلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة بشأن التهدئة مع إسرائيل.

وأكد القيادي في الحركة عزت الرشق، في سلسلة تغريدات له عبر موقع "تويتر"، أن الحركة تجري لقاءات تشاورية حول التهدئة.

ومن المتوقع أن تصل الفصائل إلى القاهرة صباح الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الاثنين، إنه لا مفر من جولة أخرى من القتال بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة على الرغم من المساعي الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة الأجل.

يذكر أن حدة العنف تصاعدت 3 مرات منذ يوليو/تموز. ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي 140 موقعاً في قطاع غزة رداً على إطلاق حماس 180 قذيفة وصاروخاً باتجاه بلدات إسرائيلية. وكان التصعيد من الأعنف منذ حرب 2014.

وتسعى الأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل.