إيطاليا.. 30 قتيلاً بانهيار "مروع" لجسر في جنوة

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن انهيار جسر للطريق السريع في جنوى الثلاثاء أدى إلى "وفاة 30 شخصاً" على الأقل.

وقال للصحافة في كاتانيا في صقلية "أشكر رجال الاطفاء والاسعاف والمتطوعين الذين تدخلوا منذ اللحظة الأولى وما زالوا يحفرون لإنقاذ الأرواح لكن للأسف فإن نحو ثلاثين شخصاً لقوا مصرعهم فضلاً عن عدد كبير من الإصابات الخطيرة".

وكان وزير النقل الإيطالي أكد أن بلاده تخشى من "مأساة مروعة" في انهيار جسر #جنوة.

وقالت الشرطة المحلية ومسؤولون من هيئة الإطفاء، إن جسراً للسيارات انهار، الثلاثاء، قرب مدينة جنوة في شمال إيطاليا.

وعرض التلفزيون الإيطالي صوراً للجسر المنهار الذي أقيم على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

وكان جهاز خدمة الإسعاف الإيطالية قد أعلن عن سقوط "عشرات القتلى" في انهيار جسر للسيارات في جنوة.

وأشارت خدمة الإطفاء إلى أنه من المرجح أن انهيار الجسر قد وقع في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت غرينتش) أثناء هطول أمطار غزيرة.

ووقع الجسر الذي هو جزء من طريق سريع، وتخشى السلطات من أن تكون بعض السيارات قد سقطت منه.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018



وأظهرت مشاهد التلفزيون الجسر يعلوه الضباب وقد انهارت منه عشرات الأمتار.