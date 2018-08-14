غزة.. إسرائيل ستفتح معبر كرم أبوسالم بشرط

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء أن إسرائيل ستفتح معبر كرم سالم للبضائع الأربعاء، إذا استمر الهدوء طوال الليل حتى ساعات الصباح.

وقال ليبرمان في بيان "إذا استمر الهدوء، الذي بدأ منذ بداية الأسبوع على حدود غزة، حتى ساعات الصباح، سيفتح المعبر الأربعاء الساعة التاسعة صباحا، كما سيتم تمديد منطقة الصيد لتسعة أميال من الشاطئ".

وأضاف ليبرمان أن هذا القرار جاء في أعقاب "اجتماع تقييمي عقد مع رئيس الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي وممثل الشين بيت (الأمن العام) ومنسق الإدارة المدنية للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".

ومنعت إسرائيل في الثاني من آب/أغسطس دخول إمدادات الوقود عبر معبر كرم سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة، رداً على استمرار إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع. كما هددت بضرب المسؤولين عن إرسال مطلقيها.

وبقي المعبر مفتوحا لإدخال الطعام والأدوية، فقط في حالات محددة يتم النظر في كل منها على حدة.

ويعاني قطاع غزة خصوصا من نقص حاد في الكهرباء ويعتمد على عمل المولدات التي تعمل بالوقود أثناء انقطاع التيار الكهربائي وتسيطر إسرائيل على جميع منافذ القطاع، باستثناء معبر رفح على الحدود المصرية. وقد افتتح في منتصف أيار/مايو بعدما ظل مغلقاً في غالبية الأوقات في الأعوام الأخيرة.