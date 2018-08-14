فلسطين.. ملفات مهمة على طاولة "المركزي" غداً

ينعقد الأربعاء في رام الله المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ29، وسط تحديات ومخاطر، أهمها استمرار حالة الانقسام الفلسطيني وما سمي إعلامياً "صفقة القرن"، واستمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان والتهويد، وفرض قوانين عنصرية تؤثر على وجود الفلسطينيين في الداخل وإحساس الفلسطينيين بانهيار حلم الدولة الفلسطينية واستبداله بمشروع تحسين الحياة المعيشية للسكان.

ويسعى أعضاء المجلس المركزي الذي يمثل أعلى هيئة تشريعية فلسطينية الاتفاق لصياغة استراتيجية موحدة متفق عليها لمواجهة التحديات المختلفة، يحملها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، قد صرّح بأن المجلس المركزي سوف يدرس إمكانية الانفكاك من اتفاق أوسلو وكل تبعاته وخصوصاً أن إسرائيل تنصلت من كل التزاماتها.

وانعقد المجلس المركزي آخر مرة في يناير مطلع العام الحالي، حيث قرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والاتفاقيات الاقتصادية، وتكليف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بفلسطين، وهي قرارات لم تنفذ بعد، وهو ما اعتبره البعض مجرد مراكمة لقرارات، ما أثار حفيظة بعض الفصائل الفلسطينية وعمّق الخلاف الفلسطيني الفلسطيني.