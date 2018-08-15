رئيس وزراء إيطاليا يعلن الطوارئ بعد انهيار جسر جنوة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ بالمنطقة المحيطة بجنوة بعد انهيار جسر في حادث أودى بحياة 39 شخصا وقطع الممر البري الرئيسي بين المدينة الساحلية وجنوب فرنسا.

وقال كونتي في مؤتمر صحافي في جنوة، إنه أصدر الإعلان بعد طلب من السلطات المحلية.

وانتقد أيضا شركة أوتوستراد، التابعة لمجموعة أتلانتيا المدرجة في ميلانو، والتي تدير الجسر ضمن قطاع من طريق (إيه 10) السريع.

وأضاف أن الشركة مسؤولة عن السلامة على الجسر، وأن الحكومة لن تنتظر نتيجة تحقيق جنائي جار في الكارثة قبل اتخاذ إجراء.

وفي وقت سابق قال وزير النقل إنه ينبغي إلغاء امتياز إدارة طريق (إيه 10) وفرض غرامات كبيرة على الشركة.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، أن 39 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في انهيار جسر بمدينة #جنوة، الثلاثاء، فيما أمضى عمال الإطفاء الليل في البحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة في جنوة "أحدث عدد رسمي هو 38، لكننا لا نستبعد احتمال ارتفاعه"، بحسب رويترز.

موضوع يهمك انتشر على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لانهيار جسر السيارات في إيطاليا.وكان وزير... شاهد.. اللحظات الأولى لانهيار جسر السيارات في إيطاليا سوشيال ميديا

وانهار جزء من جسر موراندي الذي يبلغ ارتفاعه 50 متراً، بما في ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور حوالي 35 سيارة فوقه الثلاثاء.

وسقطت كتل كبيرة من الخرسانة على مخزنين وقضبان للسكك الحديدية وفي قاع نهر.