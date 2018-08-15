الرئاسة التركية: نتطلع لحل المشكلات مع أميركا

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، #إبراهيم_قالن، الأربعاء، أن بلاده تتطلع لحل المشكلات العالقة مع #أميركا، وتدعو واشنطن إلى احترام أحكام القضاء التركي.

وقال إن الوضع الاقتصادي للبلاد بدأ يتحسن اعتبارا من الثلاثاء، متوقعا استمرار التحسن.

وأضاف قالن في مؤتمر صحافي بأنقرة: "نتوقع استمرار تعافي الوضع الاقتصادي خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع التدابير التي ستتخذها مؤسساتنا المعنية"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأشار إلى أن بلاده تنتظر حل المشاكل العالقة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة احترام الولايات المتحدة للقضاء التركي، لتحقيق ذلك.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة تقلبات بسعر صرف الليرة عقب قرار واشنطن فرض رسوم جمركية على سلع تركية.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة التركية: "تركيا لا ترغب في خوض حرب اقتصادية، غير أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع أي هجوم ضدها".

وعن الوضع الأمني في شمال سوريا، أوضح قالن أن عناصر حزب العمال الكردستاني بدأوا بالانسحاب من منطقة #منبج السورية ومحيطها، وما ننتظره هو انسحابهم إلى شرقي نهر الفرات بشكل كامل.

وفي سياق آخر،، أوضح قالن أن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان سيجري، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية #أنغيلا_ميركل، والخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.