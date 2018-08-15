إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم مع غزة.. و700 شاحنة تدخل

أعادت #إسرائيل، الأربعاء، فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع #غزة، والمغلق منذ التاسع من تموز/يوليو بسبب التوتر على الحدود بين الجانبين.

وذكر صحافي من وكالة فرانس برس عند معبر كرم أبو سالم، أن إسرائيل أعادت فتح المعبر، ومرت عشرات الشاحنات التي تنقل بضائع، بما فيها الوقود، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون أن المعبر أعيد فتحه.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح أن "اسرائيل أعادت صباح الأربعاء فتح المعبر بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع والمحروقات إلى غزة".

وأوضح "أنه سيتم اليوم إدخال نحو 700 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي، ولقطاع المواصلات، من بينهم 300 شاحنة محملة بمواد بناء"، مشيرا إلى أنه "سيتم ضخ كميات من المحروقات من بينها غاز الطهي إلى غزة".

وكرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة وأسرائيل ويتم من خلاله إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع.