بيونغ يانغ: بوتين مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "في موعد قريب".

وكان بوتين دعا كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان إلى المنتدى الاقتصادي للشرق الذي سيعقد من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر في فلاديفوستوك. ولم يعرف ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي سيلبي الدعوة.

وفي رسالة موجهة إلى كيم في اليوم الوطني للتحرير الذي يحيي فيه الشمال ذكرى انتهاء الوجود الاستعماري الياباني عام 1945، كرر الرئيس الروسي اقتراحه عقد قمة، نقلا عن الوكالة.

وقال بوتين في الرسالة التي نقلتها الوكالة نفسها: "أؤكد أنني مستعد للقائكم في موعد قريب لمناقشة القضايا العاجلة المرتبطة بالعلاقات الثنائية والمسائل المهمة في المنطقة". ولا تتضمن الرسالة أي موعد.

وعبر بوتين في رسالته عن الأمل في تطوير "التعاون المتبادل، خصوصا إنجاز المشروع الثلاثي" الذي يشمل سيول أيضا.

وأفادت الوكالة أن كيم وجه رسالة إلى الرئيس الروسي شدد فيها على أن "الجذور المتينة" للعلاقات الثنائية بينهما تعود إلى نضالهما المشترك ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية.