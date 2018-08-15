تركيا ترفض مجدداً الإفراج عن القس الأميركي 

أعلنت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، أن المحكمة رفضت مجددا الإفراج عن القص الأميركي المحتجز.

وقررت محكمة مدينة #إزمير رفض الطلب، مؤكدة أن #برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، بحسب فرانس برس.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة تحذر تركيا من أنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح قس أميركي، وذلك في نزاع زاد التوتر في العلاقات بين البلدين.

موضوع يهمك ذكر فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عبر حسابه على #تويتر أن بلاده قد رفعت الرسوم على بعض المنتجات الأميركية.وكانت... تركيا تصعد خلافها مع أميركا وترفع الرسوم على الواردات العرب و العالم

جاءت الرسالة الصارمة بعد اجتماع جون بولتون، مستشار الأمن القومي في #البيت_الأبيض سراً مع السفير التركي سردار كيليغ بشأن قضية القس أندرو برانسون.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن بولتون حذره من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات.

وذكر المسؤول أن الإجراءات الإضافية قد تأتي في صورة عقوبات اقتصادية.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاز برانسون، بالإضافة إلى تباين المصالح في سوريا.

وضاعف ترمب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية الأسبوع الماضي، ما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية.

وبرانسون متهم بدعم محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان قبل نحو عامين. وينفي القس الأميركي، الذي يحاكم بتهم الإرهاب، الاتهامات.

وقال محاميه سابقا، إن موكله قدم التماساً إلى محكمة تركية لإطلاق سراحه بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية، وطالبها برفع حظر السفر المفروض عليه.