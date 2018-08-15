شاهد.. هاجموا سيارة بمضارب "البيسبول" وطفل مرعوب داخلها

قام خمسة رجال ملثمين بمحاولة تحطيم سيارة "بي إم دبليو" بمضارب البيسبول، بينما كان طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يجثم مرعوباً في المقعد الخلفي للسيارة جراء ما يجري.

وتظهر لقطات صادمة تم تصويرها في بلاكبيرن بمقاطعة لانكشير الإنجليزية، الرجال وهم يهاجمون السيارة التي تم منعها من التحرك بواسطة سيارة أخرى تسد الطريق.

واستمر الرجال في الاعتداء بالمضارب، بينما كان الرجل الذي يجلس خلف عجلة القيادة يحاول الهروب من الموقف وتحريك السيارة.

ويقع بعض الحطام قبالة السيارة التي تعرضت للتهشيم الشديد، في حين أن سائق الفورد الذي سد الطريق، يواصل عمله في منع سائق المركبة المعتدى عليها من الحركة.

وقالت الشرطة إن السائق وابنه الصغير تعرضا لإصابات طفيفة في الحادث الذي وصف بأنه "هجوم مستهدف".

وقد وقعت الحادثة حوالي الساعة 6.20 مساء يوم السبت.

وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 19 عاماً من بلاكبيرن للاشتباه في مشاركته بالهجوم، وتحاول الشرطة تحديد مكان الرجال الآخرين المتورطين في الحادث.