أنقرة: يمكننا حل الخلافات مع واشنطن بسهولة جدا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن بلاده لا ترغب في وجود مشكلات مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي يمكنهما بسهولة التغلب على الخلافات، لكن ليس في ظل النهج الأميركي الحالي.

واندلع خلاف حاد بين أنقرة وواشنطن تخلله تبادل لرفع الرسوم الجمركية على بعض واردات البلدين وأسهم في أزمة العملة في تركيا.

وقال تشاووش أوغلو "يمكننا حل الخلافات مع الولايات المتحدة بسهولة جداً، لكن ليس بالنهج الحالي".

من جهة أخرى، توعد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الخميس، بأن تفرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج سريعاً عن القس الأميركي أندرو برانسون.

وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض في حكومة الرئيس دونالد ترمب وأبرز وزرائه حضره الصحافيون "فرضنا عقوبات على عدة وزراء في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير إضافية إذا لم يفرجوا عنه سريعاً".