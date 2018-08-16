أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "#داعش" مسؤولية التنظيم عن تفجير انتحاري دامٍ في منطقة يغلب على سكانها الشيعة بالعاصمة الأفغانية كابول أمس الأربعاء.
وأكد تنظيم داعش "سقوط نحو 200 من الشيعة #الهزارة بين قتيل وجريح بهجوم" عبر سترة ناسفة في كابول، الأربعاء.
وقالت السلطات الأفغانية، الخميس، إن عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركزاً تعليمياً بغرب كابول بلغ 34 قتيلا و56 مصابا.
داعش يتبنى تفجيراً انتحارياً في كابول
أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "#داعش" مسؤولية التنظيم عن تفجير انتحاري دامٍ في منطقة يغلب على سكانها الشيعة بالعاصمة الأفغانية كابول أمس الأربعاء.