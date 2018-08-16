داعش يتبنى تفجيراً انتحارياً في كابول

أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "#داعش" مسؤولية التنظيم عن تفجير انتحاري دامٍ في منطقة يغلب على سكانها الشيعة بالعاصمة الأفغانية كابول أمس الأربعاء.



وأكد تنظيم داعش "سقوط نحو 200 من الشيعة #الهزارة بين قتيل وجريح بهجوم" عبر سترة ناسفة في كابول، الأربعاء.



وقالت السلطات الأفغانية، الخميس، إن عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مركزاً تعليمياً بغرب كابول بلغ 34 قتيلا و56 مصابا.