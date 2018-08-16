لقاء بين وزير الدفاع الإسرائيلي ومبعوث قطر حول غزة

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، الخميس، عن لقاء سري بين وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور #ليبرمان ومبعوث قطر إلى فلسطين #محمد_العمادي في قبرص حول #غزة.

وقالت القناة الإسرائيلية إن اللقاء بين مبعوث #قطر وليبرمان في #قبرص، انعقد سراً يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، وبحث الترتيبات الخاصة بقطاع غزة وتمويلها من الدوحة.

وأفادت القناة أن ليبرمان كان في زيارة عمل إلى قبرص، وفي تلك الأثناء وصل العمادي إلى الجزيرة، وعقد الاثنان اجتماعا سريعا لبحث وقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة بين حركة حماس في قطاع غزة وبين إسرائيل.

وعرض العمادي على ليبرمان عدة مقترحات قطرية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. كما ناقش الطرفان مسألة الأسرى الإسرائيليين والمفقودين لدى حماس.

وأشارت تقارير إلى أن إسرائيل رفضت مقترحات الوساطة مع حماس من خلال قطر، وفضلت الاعتماد على الدور المصري وأطراف أخرى.