وسط توتر مع أميركا.. أردوغان وماكرون يؤكدان على التعاون

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيسين التركي رجب طيب #أردوغان والفرنسي #إيمانويل_ماكرون، شددا خلال اتصال هاتفي بينهما على "أهمية تعزيز" علاقات بلديهما الاقتصادية، وتزامن هذا الاتصال مع توتر شديد في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وأضاف المصدر أن الاثنين أكدا "على أهمية زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة بين فرنسا وتركيا".

وقرر الرئيسان خلال الاتصال أيضا أن يجري وزير المال التركي #براءة_البيرق، محادثات "في أسرع وقت" مع نظيره الفرنسي برونو لومير.

ويأتي الاتصال في وقت تواجه فيه تركيا تدهورا كبيرا لعملتها في موازاة قلق الأسواق على خلفية التوتر والعقوبات المتبادلة بين واشنطن وأنقرة.

وتحاول تركيا إحياء علاقاتها مع أوروبا، خصوصا بعدما أعلن أردوغان أنه سيسعى "إلى أصدقاء جدد وحلفاء جدد".

وقبل مشاوراته مع ماكرون، تشاور أردوغان هاتفيا، الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي سيلتقيها نهاية أيلول/سبتمبر في برلين.

بدوره، أجرى البيرق محادثات، الخميس، مع نظيره الألماني أولاف شولتز وفق بيان لوزارة المال التركية.

واتفق الوزيران على أن يلتقيا يوم 21 ايلول/سبتمبر في برلين، و"البدء بالعمل بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي" بين #تركيا و #ألمانيا، بحسب البيان الذي أصدرته أنقرة.