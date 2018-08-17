الرئيس الأفغاني يهنئ القوات المسلحة على الانتصار بغزنة

هنأ الرئيس الأفغاني، أشرف غني، القوات المسلحة في #غزنة الجمعة على انتصارها على مسلحي #طالبان في المدينة الاستراتيجية، بعد اشتباكات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 150 جندياً و95 مدنياً.



وانتهى حصار طالبان، الذي استمر خمسة أيام لغزنة، الأربعاء، بعد أن أعلن مسؤولون أفغان أنهم استعادوا السيطرة الكاملة على المدينة بقتل مئات من عناصر طالبان.



والتقى غني بمسؤولين في غزنة، وهي مدينة وسط #أفغانستان على الطريق السريع الذي يربط العاصمة كابول بالجنوب لتقييم الوضع الأمني، كما اجتمع مع أسر الضحايا.



وقال بعد وصوله للمدينة: "أنا هنا لمساعدة كل من تكبدوا خسائر. أنا ملتزم ببناء المدينة وببذل كل شيء لحماية غزنة"، مضيفاً: "جنودنا حاربوا ببسالة ونحن لا نزال ملتزمين بإحلال السلام".



وكشف الهجوم على غزنة مدى هشاشة سيطرة حكومة غني، المدعومة من الغرب، على الوضع الأمني وعجزها الواضح عن منع هجمات على نطاق كبير، فيما تضغط الحكومة وشركاؤها الغربيون من أجل هدنة ثانية خلال عطلة عيد الأضحى.



ودخل الآلاف من مسلحي طالبان غزنة بعد أن دمروا نقاط تفتيش، مما أدى إلى مقتل عشرات الجنود الأفغان وأفراد الشرطة وقطع الاتصالات والطريق السريع.



كذلك تمكن جنود أفغان، بدعم من قوات أميركية، من طرد عناصر طالبان من المدينة، التي لحق بها دمار شديد بعد المعارك.