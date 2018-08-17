زلزال قوته 5.3 درجة يهز وسط إيطاليا.. ويسبب أضرارا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً شدته 5.3 درجة هز منطقة موليزي بوسط إيطاليا اليوم الخميس على بعد 72 كيلومترا شمال غربي فوجيا قرب ساحل البحر الأدرياتي وعلى عمق 12 كيلومتراً، مما دفع السكان للفرار من منازلهم لكنه لم يسبب سوى أضرار طفيفة.

وقال رئيس بلدية مدينة مونتسلفون القريبة من مركز الزلزال إن الناس فزعوا وغادروا منازلهم لكن لم تقع أضرار كبيرة.

وقال فرانكو بالوتا لتلفزيون (سكاي تي.جي24) "بعض الجدران القديمة التي كانت بالفعل في حالة سيئة انهارت، لكن لم تحدث أضرار كبيرة".

وأضاف "الناس قلقون. الحمد لله، ليست لدي تقارير عن إصابات".

وأكدت إدارة الإطفاء أنها لم تتلق أي اتصالات طلبا للنجدة من المنطقة القريبة من المركز، وأشارت إلى أنه تم رصد أضرار بسيطة فقط في بعض المباني. وقال رئيس بلدية منطقة موليزي أيضا إنه لم يتم الإبلاغ سوى عن أضرار طفيفة فقط.