طائرة أقلعت من مصر هبطت اضطرارياً لإنذار بقنبلة

قامت طائرة ألمانية تقل 250 راكباً كانت أقلعت من مصر في اتجاه ألمانيا، بهبوط اضطراري مساء الخميس في مطار جزيرة كريت اليونانية (جنوباً) بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقال مسؤول في الشرطة لفرانس برس إن "قائد الطائرة طلب من برج المراقبة في المطار الهبوط بعد معلومات مفادها أن هناك متفجرات داخل الطائرة".

وأضاف "تم إخلاء الطائرة والركاب بخير".

وتقوم الأجهزة الأمنية في المطار والشرطة المحلية بعمليات تحقق.

وكانت الطائرة أقلعت من منتجع في مصر لم يحدد اسمه وفي طريقها إلى مدينة دوسلدورف. ولم تكشف الشرطة أيضا اسم الشركة الألمانية.