إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين وتغلق المسجد الأقصى

قتل 3 فلسطينيين وأصيب نحو 240 بنيران الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في الجمعة الـ21 لمسيرات العودة وكسر الحصار "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى"، وفي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية أن الشاب كريم أبو فطاير (30 عاماً) قتل عقب إصابته برصاص الاحتلال شرق البريج، فيما أعلن عن وفاة آخر، وإصابة 240 فلسطينياً في غزة.

أما في القدس المحتلة، فأفاد مراسل "العربية.نت" أن فلسطينياً قتل برصاص الاحتلال بدعوى محاولة تنفيذه عملية طعن.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة إلى منطقة العملية وقالت إنها تبحث عن آخرين مشتبه بهم كانوا في المكان، كما أخرجت جميع المصلين من المسجد الأقصى المبارك.