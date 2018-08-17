ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 324 قتيلاً

قاد مئات الجنود عمليات إنقاذ العائلات العالقة في الفيضانات في ولاية #كيرلا الهندية الخميس والجمعة مع وصول العدد المؤكد لمن لقوا حتفهم إلى 324 شخصاً، فيما أصبح أكثر 150 الف شخص بلا مأوى.

وتتعرض ولاية كيرلا، الشهيرة بشواطئها المزروعة بأشجار النخيل ومنتجعاتها ومزارع الشاي، عادة لأمطار غزيرة خلال موسم الأمطار الموسمية السنوية، ولكن الأضرار هذا العام هي الأسوأ منذ عقد.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن "حصيلة رسمية" أن وفاة 324 شخصاً أصبحت مؤكدة.

وتولت مروحيات نقل عائلات علقت في الفيضانات من على سطوح المنازل، كما فتحت أبواب 34 سد رئيسي بعد أمطار غزيرة شهدتها الخميس ولاية كيرلا جنوب غرب #الهند والتي تعتبر مقصدا مهماً للسياحة.

وقال رئيس وزراء الولاية بياراي فيجايان أن الولاية تواجه الآن أزمة "وخيمة للغاية" مع توقع استمرار انهمار الأمطار لأيام أخرى. وقد أغلق المطار حتى 26 آب/أغسطس. وقد نشر مكتب فيجايان الجمعة عبر "تويتر" تحذيراً جديداً لسكان الولاية البالغ عددهم 33 مليون، جاء فيه: "تحذير لكل المقاطعات باستثناء كاسارغود.. أمطار غزيرة قد تطال المقاطعات الـ13. يرجى من الجميع أخذ الحيطة". وقال فيجايان أن 80 سداً وصلت الى مستويات خطيرة وطالب السكان بعدم تجاهل أوامر الإخلاء.

وتم نشر مروحيات وقوارب نجاة تابعة للجيش وخفر السواحل وفرق غوص تابعة لقوات البحرية في الولاية المنكوبة كما تم نشر 540 جندياً إضافياً الخميس، فيما يتوقع وصول المزيد في الأيام المقبلة.

وذكر الجيش أن المروحيات قامت بعشرات عمليات الإنقاذ، كما قامت بإلقاء الغذاء والماء، وطلبت من الضحايا الوقوف في حقول مفتوحة أو على سطوح المنازل والابتعاد عن الأشجار لتتمكن المروحيات من إنقاذهم بدون أن يلحق بها الضرر.

وصرح مسؤول في الولاية أنه تم فتح أكثر من 1330 مخيماً في أنحاء كيرلا وأن 150 ألف شخص لجأوا إلى المخيمات مساء الخميس. وصرح مسؤول في إدارة الكوارث في الولاية أن "6500 شخص على الأقل عالقون في أنحاء مختلفة من الولاية والوضع في ثلاثة أقاليم سيئ بشكل خاص".

وقد ذكر مسؤول لوكالة "فرانس برس" أنه، إضافةً للأمطار الغزيرة المتوقعة، هناك عطل في نظام الاتصالات المحلي صعّب مهمة الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون للإنقاذ في الأماكن الأكثر تضرراً من كيرلا.

كما ذكرت الحكومة أن 10 آلاف كيلومتراً من الطرقات في كيرلا تدمرت أو تضررت، بينما آلاف المنازل دمرت جزئياً أو بالكامل.

كما اجتاحت الفيضانات ثلاث ولايات أخرى بينها كارناتاكا وماديا براديش.