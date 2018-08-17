في فرنسا.. الشرطة تواجه تهمة "العنف العمد"

وجّه القضاء الفرنسي الاتهام لشرطي بقتل سائق سيارة لم يمتثل لأوامره بالتوقف، ووضَعَه تحت المراقبة القضائية مع منعه من مزاولة عمله، وفق النيابة العامة.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان الضحية، وهو شاب روماني في السادسة والعشرين من العمر، يقود سيارة بباريس فيها خلل في مصابيحها، فطلب منه الشرطي التوقّف.

لكن السائق حاول الهرب، فلحقه الشرطي ووصل إليه بعد مسافة كيلومترين، وطلب منه الامتثال، ولما حاول السائق الهرب مجدداً أطلق الشرطي، البالغ من العمر 23 عاماً، النار عليه فقتله، وفق ما أفاد مصدر في التحقيق.

ووجهت إلى الشرطة تهمة "العنف العمد الذي أدى إلى وفاة من دون النية في القتل".

إلا أن محاميه قال إنه كان "في حالة دفاع مشروع عن النفس والآخرين، لحماية المواطنين الذين كان يمكن أن يصدمهم السائق".

وبحسب مصدر قضائي، فإن للشاب القتيل سوابق في انتهاك قانون السير.