محكمة تركية ترفض مجددا إطلاق سراح القس الأميركي

رفض القضاء التركي، الجمعة، التماساً آخر للإفراج عن #القس_الأميركي #أندرو_برونسون الذي أثار احتجازه ثم وضعه في #الإقامة_الجبرية أزمة بين #تركيا و #الولايات_المتحدة.

وقال محاميه جيم هالافورت لفرانس برس إن المحكمة قضت ببقاء برونسون قيد الإقامة الجبرية، وأضاف أنه سيستأنف القرار بعد 15 يوماً.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد ذكر، الخميس، أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئاً" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم".

وقال على تويتر "لن ندفع شئياً من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا".

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الخميس، قد توعد بأن تفرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على تركيا إذا لم يتم الإفراج سريعاً عن القس الأميركي أندرو برانسون.

واعتقلت السلطات التركية برانسون المتحدر من كارولاينا الشمالية في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بتهمة التجسس وممارسة أنشطة "إرهابية"، وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية.