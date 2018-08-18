إيطاليا.. مزيد من الجثث تحت أنقاض الجسر المنهار في جنوة

أعلن الدفاع المدني الإيطالي أن فرق الإطفاء، التي تقوم بعمليات بحث تحت أنقاض الجسر الذي انهار في #جنوة، عثرت ليل الجمعة السبت على جثث ضحايا في سيارة سحقت بكتلة من الإسمنت، فيما تستعد المدينة الإيطالية لتنظيم جنازة رسمية للضحايا.

ولم يكشف المسعفون عن عدد هؤلاء الضحايا، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إنها عائلة من زوجين وفتاة في التاسعة من العمر.

وكانت آخر حصيلة رسمية مؤقتة قد نشرت قبل هذا الإعلان تتحدث عن سقوط 38 قتيلاً و10 جرحى ما زالوا يعالجون في المستشفى، بينهم ستة في حالة الخطر.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس: "كل ما نستطيع قوله إن جهاز الإطفاء عثر على سيارة بداخلها جثث"، مشيراً: "لا يمكننا إعطاء حصيلة لأننا لا نعرف عدد الجثث بداخل السيارة".

وأعلن جهاز الإطفاء بعيد الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي (06.00 بتوقيت غرينتش) العثور على "حطام" السيارة التي ذكرت وسائل إعلام أن "انهيار الجسر طالها".

كما أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن السيارة سحقت بكتلة كبيرة من الإسمنت سقطت لأكثر من 45 متراً عندما انهار الجسر.

وتنظم جنازة رسمية للضحايا في جنوة الساعة 11.30 صباحاً بالتوقيت المحلي (09.30 بتوقيت غرينتش).