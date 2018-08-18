رئيس الوزراء الهندي بكيرلا.. وقتلى الفيضانات في ارتفاع

تعهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بتوفير المزيد من طائرات الهليكوبتر والقوارب والمعدات الأخرى اللازمة لإجلاء عشرات الآلاف العالقين في ولاية #كيرلا، التي تجتاحها الفيضانات، وذلك أثناء جولة له في طائرة السبت لتفقد المناطق المنكوبة.

وهناك مخاوف متنامية من ارتفاع سريع في عدد القتلى، الذين بلغوا المئات بالفعل، حيث ما زالت المياه تحاصر الكثيرين ممن هم في حاجة ماسة للغذاء ومياه الشرب.

وتشير التقديرات في كيرلا، الواقعة جنوب غربي البلاد، بيناراي فيجايان، إلى أن مليوني شخص اضطروا للنزوح إلى مخيمات إغاثة منذ حلول موسم الأمطار الموسمية وهطول السيول قبل ثلاثة أشهر، قائلاً إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية بلغ 324 شخصاً.

وحلقت طائرة هليكوبتر تقل مودي فوق المزارع والقرى الغارقة، فيما كثف الجيش الهندي جهوده للتعامل مع حالة طوارئ ما زالت قائمة.



وقال فيجايان للصحافيين: "طلبنا المزيد من طائرات الهليكوبتر والقوارب وغيرها من المعدات وتعهد مودي بتوفيرها جميعاً في أسرع وقت ممكن".



وتابع: "قال القائد المسؤول عن العمليات الجوية إن المزيد من طائرات الهليكوبتر في الطريق"، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن الولاية ربما خسرت 195 مليار روبية (2.78 مليار دولار) بسبب الفيضانات.

وأضاف أن مودي أعلن عن مساعدة أولية بقيمة خمسة مليارات روبية (71.3 مليون دولار) ووعد بالمزيد في وقت لاحق.



كما أكد أن الحكومة الاتحادية سترسل حبوباً تحتاجها الولاية بشدة، نظراً لغرق أماكن التخزين في الولاية وتلف المخزونات.

كذلك أكد نائب في بلدة بالولاية أن حوالي 10 آلاف شخص تقطعت بهم السبل ومعرضون لخطر شديد ما لم يتم إنقاذهم بسرعة.

من جهته، صرح مسؤول يشارك في عمليات الإغاثة لرويترز، السبت، أن 185 شخصاً لقوا حتفهم منذ الثامن من آب/أغسطس عندما بدأ منسوب المياه في الارتفاع، مما تسبب في أسوأ فيضانات تتعرض لها كيرلا منذ قرن.