زلزال بقوة 6.2 درجة يهز جنوب كوستاريكا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً قوته 6.2 درجة هز جنوب كوستاريكا، مساء الجمعة، قرب الحدود مع بنما.

وكان مركز الزلزال على بعد كيلومترين غرب بلدة غولفيتو وعلى بعد 174 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة سان خوسيه.

ووقع الزلزال على عمق 10كيلومترات فقط تحت سطح الأرض مما يزيد من تأثيره.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء في كوستاريكا إنه لم ترد سوى أنباء عن وقوع أضرار طفيفة نتيجة تساقط أشياء في منازل ومتاجر قرب مركز الزلزال.

وقال خوسيه دوندريس، رئيس وكالة الحماية المدنية في بنما إنه لم ترد أنباء عن وقوع أي أضرار أو إصابات في المنطقة الحدودية.

ويعتبر أي زلزال قوته 6.2 درجة قوياً وقادراً على أن يسبب أضراراً جسيمة.